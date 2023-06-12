Иран и США организовали сепаратные переговоры в Омане

Опубликовано: 20:27, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран и Вашингтон на уровне дипломатических представителей встретились в Омане. Цель переговорщиков – достижение договоренностей по снятию с Ирана санкционных ограничений. В обмен Исламская Республика предлагает возвращение к соблюдению условий СВПД.

Власти Ирана и США создали новый формат переговоров, в котором не участвуют другие члены изначальной ядерной сделки – сегодня прошел первый двусторонний переговорный раунд в Омане.

Как сообщили в МИД Ирана, центральной темой формата является снятие с Исламской Республики санкционных ограничений, наложенных США в нарушение ядерной сделки в 2018 году.

К настоящему времени стороны осуществили только обмен мнениями, однако дипломатическая работа в Омане продолжается. Иранские дипломаты поблагодарили Оман за предоставление своей площадки и в целом посредничество в налаживании контактов между Тегераном и Вашингтоном.

В МИД Ирана подчеркнули, что речь ни в коем случае не идет о заключении двусторонней версии ядерной сделки. За снятие американских санкционных ограничений Тегеран предлагает восстановление условий СВПД на иранских ядерных объектах.

Напомним, что основным форматом переговоров по ядерной сделке являются встречи в Вене с участием Ирана, США, России, Китая, Германии, Британии и Франции. В данный момент формат бездействует.