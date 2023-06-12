Иран и США организовали сепаратные переговоры в Омане

Власти Ирана и США создали новый формат переговоров, в котором не участвуют другие члены изначальной ядерной сделки – сегодня прошел первый двусторонний переговорный раунд в Омане.
Как сообщили в МИД Ирана, центральной темой формата является снятие с Исламской Республики санкционных ограничений, наложенных США в нарушение ядерной сделки в 2018 году.
К настоящему времени стороны осуществили только обмен мнениями, однако дипломатическая работа в Омане продолжается. Иранские дипломаты поблагодарили Оман за предоставление своей площадки и в целом посредничество в налаживании контактов между Тегераном и Вашингтоном.
В МИД Ирана подчеркнули, что речь ни в коем случае не идет о заключении двусторонней версии ядерной сделки. За снятие американских санкционных ограничений Тегеран предлагает восстановление условий СВПД на иранских ядерных объектах.
Напомним, что основным форматом переговоров по ядерной сделке являются встречи в Вене с участием Ирана, США, России, Китая, Германии, Британии и Франции. В данный момент формат бездействует.