Смаилов раскритиковал ценообразование лоукостера Fly Arystan

Опубликовано: 11:09, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане билеты на самолет стоят в два раза дороже, чем в странах Европы, США, Китае. Также лоукостер Fly Arystan регулярно отменяет рейсы, а ценообразование оставляет ряд вопросов, заявил премьер Казахстана. В компании сообщили, что билеты не подешевеют.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов критически высказался о перевозчике Fly Arystan - первом в стране лоукостере.

Он заметил, что перелет на аналогичные расстояния в Европе, Китае или США стоят в два раза меньше. Также непонятна ситуация с топливным сбором у казахстанского лоукостера - он неизменен, хотя должен меняться в зависимости от цен на топливо.

"Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей"

– Алихан Смаилов

Также у Fly Arystan есть проблемы с сервисом и качеством обслуживания, часто отменяются рейсы. Премьер подчеркнул, что перевозчик при этом не идет на диалог с пассажирами, не объясняет причины задержки и отмены рейсов.

Fly Arystan не будет снижать цены

Питер Фостер, президент авиакомпании Air Astana, которой принадлежит вызывающий вопросы лоукостер, заявил, что цены на билеты могут только вырасти.

По его словам, держать цены на сегодняшнем уровне FlyArystan удается благодаря материнской компании Air Astana. Если лоукостер выделить в отдельный самостоятельный бизнес билеты станут дороже.

"Наоборот, мы можем говорить о росте тарифов. <…> При разделении синергия будет потеряна, соответственно расходы авиакомпании и впоследствии тарифы возрастут"

– Питер Фостер

Также он рассказал, что у FlyArystan недостаточно собственных самолетов, в 2023 году парк составит только 15 лайнеров.