Казахстан будет развивать курортные зоны

Опубликовано: 14:29, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На совещании в правительстве власти Казахстана обсудили подготовку к туристическому сезону и проблемные вопросы развития курортных зон страны.

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов на совещании, посвященном развитию туристической отрасли и старту летнего высокого сезона, потребовал от чиновников ответственных министерств и ведомств усилить работу по развитию туристических маршрутов в стране и обеспечить комфортные условия для отдыхающих.

Туристическая отрасль Казахстана успешно восстановилась после пандемии, а количество внутренних туристов выросло до 8,6 млн человек. Количество гостиниц в стране приблизилось к четырем тысячам, и сейчас они могут единовременно вместить свыше 203 тыс отдыхающих, но по-прежнему существует ряд проблемных и нерешенных вопросов, тормозящих развитие туристической сферы, - отметил Кульгинов, передает Sputnik Казахстан.

В первую очередь это касается качества автомобильных дорог, также была отмечена необходимость повышения авиадоступности курортного озера Алаколь, для чего поручено увеличить частоту рейсов и привлечь к перевозке более вместительные воздушные суда.

"В республике много красивых мест, привлекающих туристов. Сфера туризма имеет большой потенциал. Ее развитие создаст новые рабочие места, увеличит поступления в бюджет"

- Алтай Кульгинов

Также заместитель премьер-министра поручил обеспечить качественным подвижным составом все железнодорожные направления.