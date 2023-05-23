Россияне полюбили отдых в Узбекистане

Опубликовано: 13:09, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число российских туристов, выбирающих путешествия по Узбекистану, только за первые четыре месяца 2023 года выросло в 6,6 раза.

В Узбекистане растет число российских туристов: только с начала года за четыре месяца число тех из них, кто предпочел отдых в стране, выросло больше чем в шесть раз - до 207,7 тыс человек, и такой рост наблюдается с весны прошлого года, сообщает узбекистанское агентство статистики (Узстат).

Всего за четыре месяца этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в два раза – до 2 млн человек, Только из России приехали 207,7 тыс человек против 31,5 тыс в январе-апреле прошлого 2022 года, рост составил 6,6 раза, передает РИА Новости.

Положительная динамика притока наблюдается с весны прошлого года, хотя россияне занимают лишь четвертое место в турпотоке – пока в нем лидируют гости из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.