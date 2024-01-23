Банки Турции возобновили открытие счетов для россиян

Государственные банки Турции готовы открывать счета россиянам, но только при условии наличия у них вида на жительство и разрешения на работу в стране, причем это большей частью внутреннее решение турецких властей, а не давление извне.

Государственные банки Турции продолжают открывать счета российским гражданам, но при соблюдении ими ряда условий, в числе которых - наличие вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на работу, заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

Впрочем, такие же требования к россиянам выдвигают и частные банки страны – так, Denizbank начал запрашивать у россиян, желающих открыть счет, документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, передает РИА Новости.

Любопытно, что в самом банке заявили: это связано с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. В то же время государственные банки Турции никаких требований о запрете открывать счета россиянам не получали.

Что делать россиянам?

Завкафедрой финансов и кредита РУДН, доктор экономических наук Дарья Динец в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, что могут сделать россияне для расчетов на территории Турции, пока государства продолжают искать пути обхода американских и европейских санкций.

"Для частных лиц есть решение в виде использования цифровых инструментов при расчетов. Что касается юридических лиц, то сейчас готовится проект открытия совместного российско-турецкого банка на территории Турции. Я думаю, он будет аффилирован со структурами "Газпрома" в преддверии строительства газового хаба в Турции. Как только организационные вопросы утрясутся, там могут возникнуть прецеденты открытия счетов не только в рамках обслуживания газового хаба, но и всех остальных российских компаний", - сообщила Дарья Динец.

Экономист пояснила, что турецкие банки, устрожая подходы к российским гражданам, стараются защититься, прежде всего, от проблем со SWIFT. "Вторичные санкции, которые были 22 декабря анонсированы Джо Байденом, привели к тому, что Турция, которая все еще надеется вступить в ЕС, стала опасаться отключения от SWIFT и наложения санкций на турецкие банки. Конечно, это оказывает серьезное влияние на российско-турецкие финансовые связи, создает значительные политические риски, ведь Турция работает далеко не только с российскими контрагентами", - обратила внимание она.

"В целом, российский бизнес уже сейчас находит определенные лазейки для расчетов в Турции. В том числе через российские банки, которые подключены к SWIFT. Платежи идут, просто многие более окольными путями для того, чтобы комплайн был менее прозрачный по стандартам ЕС. При этом надо понимать, что в плане долгосрочного сотрудничества возникают риски резкой перемены отношения Турции к российскому бизнесу, если Евросоюз поставит такое условие для евроинтеграции", - заключила Дарья Динец.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", с начала 2024 года турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые из них начали закрывать счета российских компаний и повысили требования к физлицам, мотивируя такие действия боязнью антироссийских санкций – декабрьский указ президента США Джо Байдена дает правовые основания для их введения.