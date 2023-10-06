Школьникам КБР помогут справляться с кризисными ситуациями

Опубликовано: 8:05, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учащимся школ Кабардино-Балкарии будет легче справляться с кризисными ситуациями после того, как в средних общеобразовательных учреждениях появятся профильные психологические классы.

В школах Кабардино-Балкарии откроются профильные психологические классы, сообщил глав региона Казбек Коков, уточнив, что благодаря нововведению учащиеся смогут легче адаптироваться в кризисных ситуациях.

«Проработаем проект создания центра семейного сопровождения и психолого-педагогических классов. Это позволит решить проблему дефицита психологов и помогать школьникам справляться с кризисными ситуациями»

– Казбек Коков

Помимо этого, школы будут расширять сферу допобразования. По словам Кокова, для этого есть все необходимое.

Напомним, что в республике много внимания уделяется психологическому благополучию учащихся. Так, будет построена площадка для подготовки юных психологов. В частности появится площадка, которая поможет будущим специалистам получить первые профессиональные навыки.