Школьникам КБР помогут справляться с кризисными ситуациями

В школах Кабардино-Балкарии откроются профильные психологические классы, сообщил глав региона Казбек Коков, уточнив, что благодаря нововведению учащиеся смогут легче адаптироваться в кризисных ситуациях.
«Проработаем проект создания центра семейного сопровождения и психолого-педагогических классов. Это позволит решить проблему дефицита психологов и помогать школьникам справляться с кризисными ситуациями»
– Казбек Коков
Помимо этого, школы будут расширять сферу допобразования. По словам Кокова, для этого есть все необходимое.
Напомним, что в республике много внимания уделяется психологическому благополучию учащихся. Так, будет построена площадка для подготовки юных психологов. В частности появится площадка, которая поможет будущим специалистам получить первые профессиональные навыки.