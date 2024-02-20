Сколько туристов посетило Шушу в прошлом году?

В прошлом году Шушу посетили более тысячи путешественников. Первая туристическая поездка была совершена в марте 2023 года и была двухдневной.

В прошлом году Шуша приняла 1133 туриста. Такие данные были опубликованы Кабинетом министров Азербайджана в отчете за прошлый год.

Туристические поездки в Шушу начались почти год назад – 13 марта 2023 года. Тогда первая группа путешественников состояла из 40 человек и провела в городе два дня.

Во время экскурсий туристы посетили ряд исторических и архитектурных памятников. В частности, они познакомились с Шушинской крепостью, побывали в музейном комплексе Моллы Панаха Вагифа и в Джыдыр дюзю. Также посетили мечети города.

Ранее отмечалось, что автобусное сообщение в города Шуша и Агдам стартовало в начале 2022 года.

За это время было выполнено почти 700 рейсов и перевезено свыше 28 тыс пассажиров.