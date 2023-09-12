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Сколько туристов побывало в Азербайджане в 2023 году? Ответ из Баку

Сколько туристов побывало в Азербайджане в 2023 году? Ответ из Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Баку сообщили, что в этом году в Азербайджане побывало свыше 1 млн путешественников. Там добавили, что в 2026 году планируется довести число туристов до 4 млн человек.

Глава Агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев раскрыл количество туристов, которые с начала текущего года побывали в Азербайджане.

Как отметил он на конференции, посвященной итогам работы Ассоциации турагентств АР, с января по август Азербайджан принял более 1,3 млн путешественников.

"Когда мы говорим о развитии, мы имеем в виду увеличение количества туристов, географии и расходов туристов. Для этого мы должны работать вместе. Основной целью является доведение количества иностранных туристов до 4 млн человек в 2026 году"

- Фуад Нагиев

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