Самостоятельные туристы предпочитают Турцию

Опубликовано: 9:43, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне, путешествующие не прибегая к услугам туроператоров, этим летом выбрали Турцию, Абхазию и Беларусь. Востребованы также оказались Казахстан и Грузия.

Главные направления для летнего отдыха, выбранные самостоятельными туристами, назвали эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel.

Согласно исследованию, в этом году в самостоятельное путешествие за границу отправилось на 20% больше россиян, чем в прошлом.

Лидирующим направлением оказалась Турция - 26% туристов побывали летом в этой стране. В топе также оказались Абхазия, где отдохнули 13% россиян, Беларусь - 10%, Казахстан и Грузия.

Турция остается основным выездным направлением как среди тех, кто самостоятельно планирует отдых, так и среди клиентов туроператоров.

Отметим, что в этом году погода позволяет стране рассчитывать на продление сезона до ноября.