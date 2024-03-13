Вестник Кавказа

Сколько транспортировано нефти по трубопроводу Баку-Супса?

Сколько транспортировано нефти по трубопроводу Баку-Супса?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR обнародовал объем нефти, который был транспортировал по маршруту Баку-Супса. Сначала ввода в эксплуатацию по трубопроводу было отправлено порядка 100 млн тонн топлива.

По трубопроводу Баку-Супса с момента его открытия было отправлено 100 млн тонн топлива. Такие данные были опубликованы компанией SOCAR на своей странице в соцсетях.

"25 лет назад сегодня с участием великого лидера Гейдара Алиева был введен в эксплуатацию нефтеэкспортный трубопровод Баку-Супса"

– SOCAR

Нефтепровод Баку-Супса был введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года для транспортировки сырой нефти, которая добывалась из месторождения Чираг.

Из Супсы нефть отправлялась на танкерах потребителям.

В 2021 году в сутки через нефтепровод отправлялось 13,6 тыс тонн.

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