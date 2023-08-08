Грузия призвала реанимировать "Баку-Супса"

Власти Грузии надеются в этом году восстановить поставки нефти по трубопроводу "Баку-Супса". В планах поставлять по этому маршруту свыше 1 млн т топлива в год.

Грузия рассчитывает возобновить перевалку нефти по маршруту "Баку-Супса" в 2024 году. Об этом заявил глава министерства экономики Грузии Леван Давиташвили.

Регулярные поставки топлива по этому трубопроводу были приостановлены в 2022 году.

По словам министра, Грузия рассчитывает выйти на объем транзита в 1 млн т в год.

"По использованию нефтепровода очень важна позиция азербайджанской стороны, и здесь у нас ведется интенсивный диалог, так как этот трубопровод работал под нефть Азербайджана с весны 1999 года. Сейчас обсуждается транзит по нему нефти Казахстана, а эта нефть другого типа. Я думаю, что у нас будет определенность в основных вопросах, и мы надеемся, что в этом году начнется прокачка этой нефти (Казахстана). В будущем мы думаем, что сможем переваливать более миллиона тонн нефти в год. Надеюсь, что транспортировка нефти начнется в этом году"

- Леван Давиташвили

В министерстве энергетики Азербайджанской Республики также подтвердили, что возобновление прокачки нефти по маршруту "Баку-Супса" может начаться в этом году.

По данному нефтепроводу возможен транзит топлива до 5 млн т в год.

С 1999 года Азербайджан использовал нефтепровод "Баку-Супса" для перевалки топлива из месторождения "Чираг".Весной 2022 года было принято решение приостановить поставки топлива по этому маршруту из-за проблем с транспортировкой и перенести транспортировку нефти на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Нефтепровод Баку-Супса был предложен казахстанским властям в качестве маршрута для транзита нефти из Казахстана.