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Баку и Астана готовятся реанимировать нефтепровод Баку-Супса

Баку и Астана готовятся реанимировать нефтепровод Баку-Супса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минэнерго Казахстана заявили, что Астана и Баку рассматривают возможности запуска транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Супса. Там отметили, что в настоящее время стороны обсуждают этот вопрос.

Казахстанский министр энергетики Алмассадам Саткалиев сообщил, что Казахстан и Азербайджан планируют запустить транспротировку нефти по трубопроводу Баку-Супса.

По его словам, стороны в настоящее время обсуждают возможности запуска поставок по данному трубопроводу. Кроме того, он отметил, что Баку и Астана договорились об экспорте нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан.

Ранее глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов заявлял, что к концу текущего года поставки казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан достигнут 1,125 млн т нефти.

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