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Сколько на самом деле людей отравились сидром "Мистер сидр"?

Сколько на самом деле людей отравились сидром &quot;Мистер сидр&quot;?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минздраве назвали точно число пострадавших и погибших после употребления суррогатного сидра. Отравились сидром свыше 100 человек, погибли 35 взрослых и 1 ребенок.

Жертв отравленного сидра подсчитали в Минздраве, суррогатный напиток попробовали более ста россиян.

"Отравление суррогатным алкоголем - нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок"

– глава Минздрава Михаил Мурашко

Он уточнил, что на сегодняшний день лечение в стационаре после интоксикации, вызванной контрафактом, получают 19 пострадавших.

В основе ядовитого сидра лежит спиртосодержащая жидкость, ранее конфискованная и хранившаяся на складе самарского МВД. Опасная жидкость была украдена и использована для изготовления напитка.

В Казахстане снимают с продажи ядовитый сидр из России

В Казахстане снимают с продажи ядовитый сидр из России

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