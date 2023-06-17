Сколько на самом деле людей отравились сидром "Мистер сидр"?

Опубликовано: 10:41, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минздраве назвали точно число пострадавших и погибших после употребления суррогатного сидра. Отравились сидром свыше 100 человек, погибли 35 взрослых и 1 ребенок.

Жертв отравленного сидра подсчитали в Минздраве, суррогатный напиток попробовали более ста россиян.

"Отравление суррогатным алкоголем - нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок"

– глава Минздрава Михаил Мурашко

Он уточнил, что на сегодняшний день лечение в стационаре после интоксикации, вызванной контрафактом, получают 19 пострадавших.

В основе ядовитого сидра лежит спиртосодержащая жидкость, ранее конфискованная и хранившаяся на складе самарского МВД. Опасная жидкость была украдена и использована для изготовления напитка.