Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Из Дагестана в 2024 году выдворили почти 600 мигрантов. Въезд в Россию им закрыт на пять лет. В основном это граждане стран Средней Азии.

В 2024 году из Дагестана выдворено 596 мигрантов, сообщает региональное управление ФССП.

Большую часть выдворенных из республики составляли граждане Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Прибывших на заработки иностранцев признали виновными за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания.

Подчеркивается, что осужденных оштрафовали и приговорили к принудительному выдворению из России. Въезд в страну им закрыт на 5 лет.