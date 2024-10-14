Вестник Кавказа

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Дагестана в 2024 году выдворили почти 600 мигрантов. Въезд в Россию им закрыт на пять лет. В основном это граждане стран Средней Азии.

В 2024 году из Дагестана выдворено 596 мигрантов, сообщает региональное управление ФССП.

Большую часть выдворенных из республики составляли граждане Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Прибывших на заработки иностранцев признали виновными за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания.

Подчеркивается, что осужденных оштрафовали и приговорили к принудительному выдворению из России. Въезд в страну им закрыт на 5 лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Полиции разрешат беспрепятственно заходить в дома мигрантов в России

Полиции разрешат беспрепятственно заходить в дома мигрантов в России

8 самых опасных межгосударственных границ в мире

8 самых опасных межгосударственных границ в мире

Кубани нужно укрепить работу по миграционному вопросу - губернатор

Кубани нужно укрепить работу по миграционному вопросу - губернатор

Полсотни мигрантов-нелегалов нашли на стройках в Дагестане

Полсотни мигрантов-нелегалов нашли на стройках в Дагестане

Россия нуждается в мигрантах – Кремль

Россия нуждается в мигрантах – Кремль

Какие законы вступят в силу в России с 1 ноября?

Какие законы вступят в силу в России с 1 ноября?

Сколько мигрантов поймали на Ставрополье с начала 2024 года?

Сколько мигрантов поймали на Ставрополье с начала 2024 года?

Сколько мигрантов выслали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выслали из Дагестана в 2024 году?

Более 90 мигрантов поймали в Сочи

Более 90 мигрантов поймали в Сочи

Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике

Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы