Склады с боеприпасами нашли в Ханкенди и Агдере

В Агдере и Ханкенди обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Работу в этом направлении продолжают сотрудники МВД Азербайджана.
Министерство внутренних дел Азербайджана продолжает выполнять работу на освобожденных территориях в рамках процесса Великого возвращения и обеспечения безопасности.
Полицейские продолжают находить и обезвреживать оставшиеся источники опасности, а также очищать земли от боеприпасов и взрывчаток.
Так, в МВД АР заявили об обнаружении складов с оружием и боеприпасами в Агдере и Ханкенди. В ведомстве подчеркнули, что все найденное было изъято. Работа продолжается.