Вестник Кавказа

Склады с боеприпасами нашли в Ханкенди и Агдере

Склады с боеприпасами нашли в Ханкенди и Агдере
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Агдере и Ханкенди обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Работу в этом направлении продолжают сотрудники МВД Азербайджана.

Министерство внутренних дел Азербайджана продолжает выполнять работу на освобожденных территориях в рамках процесса Великого возвращения и обеспечения безопасности.

Полицейские продолжают находить и обезвреживать оставшиеся источники опасности, а также очищать земли от боеприпасов и взрывчаток.

Так, в МВД АР заявили об обнаружении складов с оружием и боеприпасами в Агдере и Ханкенди. В ведомстве подчеркнули, что все найденное было изъято. Работа продолжается.

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