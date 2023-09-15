Склады горели на Кубани

Опубликовано: 8:29, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Склад горит в Северском районе. Изначально горело 800 кв м. В настоящее время возгорание локализовано. Данных о пострадавших нет.

Пожар на 800 кв м вспыхнул в складских помещениях в станице Новодмитриевской Северского района Кубани. В МЧС РФ по региону уточнили, что огонь охватил три ангара.

"В 05:07 мск 15 сентября диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Советская. По прибытию установлено, что произошло загорание складского помещения на площади 800 кв. метров"

– ГУ МЧС России по краю

В настоящее время возгорание локализовано. К борьбе с огнем привлекался 71 человека личного состава и 26 единиц техники.