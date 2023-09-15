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Склады горели на Кубани

Склады горели на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Склад горит в Северском районе. Изначально горело 800 кв м. В настоящее время возгорание локализовано. Данных о пострадавших нет.

Пожар на 800 кв м вспыхнул в складских помещениях в станице Новодмитриевской Северского района Кубани. В МЧС РФ по региону уточнили, что огонь охватил три ангара.

"В 05:07 мск 15 сентября диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Советская. По прибытию установлено, что произошло загорание складского помещения на площади 800 кв. метров"

– ГУ МЧС России по краю

В настоящее время возгорание локализовано. К борьбе с огнем привлекался 71 человека личного состава и 26 единиц техники.

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