Взрыв газа привел к пожару в многоэтажке в Махачкале

Опубликовано: 23:09, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг вечером в Махачкале случился пожар в пятиэтажке. Площадь пожара - 600 кв м. Причиной стал взрыв газа в одной из квартир.

МЧС Дагестана сообщает о пожаре в поселке Семендер, горит пятиэтажный жилой дом.

«По информации с места происшествия площадь пожара составляет 600 м². По предварительной информации пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 70 человек и спасены пожарными - 10»

– МЧС

Пожарные прибыли на место после сообщения о хлопке газовоздушной смеси. ЧП произошло на предпоследнем этаже дома, хлопок вызвал возгорание.

Сообщений о пострадавших нет. На месте дежурят две бригады скорой помощи.

Прокурор Кировского района Махачкалы выехал на место происшествия. Республиканская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.