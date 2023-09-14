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Взрыв газа привел к пожару в многоэтажке в Махачкале

Взрыв газа привел к пожару в многоэтажке в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В четверг вечером в Махачкале случился пожар в пятиэтажке. Площадь пожара - 600 кв м. Причиной стал взрыв газа в одной из квартир.

МЧС Дагестана сообщает о пожаре в поселке Семендер, горит пятиэтажный жилой дом.

«По информации с места происшествия площадь пожара составляет 600 м². По предварительной информации пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 70 человек и спасены пожарными  - 10»

– МЧС

Пожарные прибыли на место после сообщения о хлопке газовоздушной смеси. ЧП произошло на предпоследнем этаже дома, хлопок вызвал возгорание.

Сообщений о пострадавших нет. На месте дежурят две бригады скорой помощи.

Прокурор Кировского района Махачкалы выехал на место происшествия. Республиканская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Район в Махачкале лишат газа

Район в Махачкале лишат газа

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