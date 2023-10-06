СКФО станет пробным маршрутом для автотуристов

Опубликовано: 23:03, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Северо-Кавказском федеральном округе заработает пилотный национальный туристический маршрут, который будет предназначен для автотуристов, путешествующих по Кавказу на собственных автомобилях.

В скором времени в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) заработает пилотный проект, который подразумевает создание национального туристического маршрута специально для автотуристов, сообщил в кулуарах межрегионального туристического форума "Чегем-2023" президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

"Планируется создание национального маршрута по Северному Кавказу… сейчас мы определили игроков этого рынка и уже переговорили с Кабардино-Балкарией, Ставропольем, будем разговаривать с Карачаево-Черкессией, скоро получим информацию от представителей Дагестана"

- Сергей Лобарев

Планируется, что на маршруте создадут работающие параллельно информационно-навигационные сети, оборудуют места парковок, кемпингов, станций технического обслуживания и автозаправочных станций, а если проект поддержат все регионы СКФО, то он заработает в ближайшие два года.

Проект будет не только обзорным, но и познавательным – к его разработке подключат историков, работников культуры, которые дадут объективную достоверную информацию, на основе которой будут созданы аудиогиды.

"Северный Кавказ достоин того, чтобы мы туда приезжали, это единственная возможность в России практически иметь круглогодичного автотуриста для того, чтобы он использовал эти дороги, достопримечательности, чтобы изучать Россию, погружаться в нее"

- Сергей Лобарев