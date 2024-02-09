СКА Ростов-на-Дону будет тренировать Денис Попов

Главным тренером ростовского футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону, которым владеет известный певец и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста), назначен бывший игрок ЦСКА Денис Попов, который уже был главным тренером команды.

Экс-игрок ЦСКА Денис Попов назначен главным тренером футбольной команды "СКА Ростов-на-Дону", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Официально: Денис Александрович Попов - главный тренер СКА Ростов-на-Дону. Верим в долгосрочное сотрудничество и успехи в Winline Медийной футбольной лиге"

- пресс-служба СКА Ростов-на-Дону

Попов для игроков и руководства клуба человек не новый – он уже сотрудничал с командой в качестве главного тренера, хорошо восприняли новость о его возвращении и болельщики СКА, передает "АиФ-Ростов".

Что касается самого Дениса Попова, то футболист он бывалый: играл в российской сборной, в ЦСКА, в "Кубани", "Динамо Минск", московском "Торпедо". В его послужном списке – титул Чемпиона России, он - двукратный обладатель Кубка России, и готов бороться за самые высокие места своей новой "старой" команды.