Ситуацию в секторе Газа обсудили главы МИД Турции и Саудовской Аравии

Главы МИД Турции и Саудовской Аравии Хакан Фидан и Фейсал Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом рассказал 1 августа источник в турецком министерстве.
Он подчеркнул, что центральными темами беседы стали события в секторе Газа и шаги ряда стран по признанию палестинского государства, передает РИА Новости.
"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Газе, были оценены шаги, которые можно предпринять для признания палестинского государства в рамках резолюции ГА ООН"
– турецкий источник
Он также сообщил, что руководители внешнеполитических ведомства коснулись последних событий в Сирии.
Напомним, на прошлой неделе президент Франции заявил, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре. В этот вторник в канцелярии премьер-министра Великобритании сообщили, что Соединенное Королевство признает палестинское государство, если Израиль не захочет соглашаться на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для улучшения ситуации там.