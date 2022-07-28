Вестник Кавказа

Ситуацию в секторе Газа обсудили главы МИД Турции и Саудовской Аравии

Ситуацию в секторе Газа обсудили главы МИД Турции и Саудовской Аравии
Глава МИД Турции созвонился с саудовским коллегой. Министры поговорили о событиях в секторе Газа и намерении ряда стран признать палестинское государство.

Главы МИД Турции и Саудовской Аравии Хакан Фидан и Фейсал Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом рассказал 1 августа источник в турецком министерстве.

Он подчеркнул, что центральными темами беседы стали события в секторе Газа и шаги ряда стран по признанию палестинского государства, передает РИА Новости.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Газе, были оценены шаги, которые можно предпринять для признания палестинского государства в рамках резолюции ГА ООН"

– турецкий источник

Он также сообщил, что руководители внешнеполитических ведомства коснулись последних событий в Сирии.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции заявил, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре. В этот вторник в канцелярии премьер-министра Великобритании сообщили, что Соединенное Королевство признает палестинское государство, если Израиль не захочет соглашаться на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для улучшения ситуации там.

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