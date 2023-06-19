Симферополь украсят тысячи кустов роз

В столице Крыма начали высаживать розы – они расцветут весной и не только украсят Симферополь, но будут благоухать по всему городу. Чтобы цветы хорошо прижились, крымские флористы высаживают их из теплиц прямо в кашпо.

Столицу Крыма украсят восемь тысяч кустов роз, которые планируют высадить в открытый грунт, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Михаил Афанасьев.

В центре города на проспекте Победы сотрудники МБУ "Горзеленхоз" уже высадили 1,5 тыс кустов розы, написал градоначальник, передает "АиФ-Крым".

"В рамках весенней высадки мы не забудем и о городских клумбах, общественных территориях"

- Михаил Афанасьев

Крымские флористы выращивают цветы в теплицах и готовят их к предстоящей высадке в кашпо, которые через несколько недель украсят улицы Симферополя, добавил мэр крымской столицы.