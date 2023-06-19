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В Крыму будут выращивать новый "водостойкий" сорт лаванды

В Крыму будут выращивать новый &quot;водостойкий&quot; сорт лаванды
© Фото: kartinkin.net
У легендарной крымской лаванды появился новый сорт "Меркурий" – он отличается тем, что неприхотлив к сильным осадкам и не подвержен многим болезням, характерным для этого хрупкого растения.

Крымские ученые вывели новый сорт лаванды, который не боится избытка влаги и многих болезней, которым подвержены эти растения.

Аграрии региона уже назвали новый сорт "Меркурием". Еще одна особенность нового сорта – его цветки как нельзя лучше подходят для производства парфюмерии и парфюмерных отдушек, пишет "Крым 24".

Новый сорт уже набирает рост на крымских полях – местные аграрии рассчитывают, что уже в этом году будет выращено 70 тыс саженцев нового растения.

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