В Крыму будут выращивать новый "водостойкий" сорт лаванды

Опубликовано: 22:33, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: kartinkin.net

У легендарной крымской лаванды появился новый сорт "Меркурий" – он отличается тем, что неприхотлив к сильным осадкам и не подвержен многим болезням, характерным для этого хрупкого растения.

Крымские ученые вывели новый сорт лаванды, который не боится избытка влаги и многих болезней, которым подвержены эти растения.

Аграрии региона уже назвали новый сорт "Меркурием". Еще одна особенность нового сорта – его цветки как нельзя лучше подходят для производства парфюмерии и парфюмерных отдушек, пишет "Крым 24".

Новый сорт уже набирает рост на крымских полях – местные аграрии рассчитывают, что уже в этом году будет выращено 70 тыс саженцев нового растения.