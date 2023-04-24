Силуанов рассказал о надежности цифрового рубля

Опубликовано: 15:00, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цифровой рубль - новая форма денег. Он надежен и может начать использоваться уже в 2023 году. Цифровые деньги без ограничений будут применяться в международных расчетах, заявил Силуанов.

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о надежности прозрачности такой валюты, как цифровой рубль.

"Цифровой рубль - это еще одна форма денег, это абсолютно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже",

– поделился он.

Цифровой рубль в России в 2023 году начнет использоваться в тестовом режиме. Он ляжет в основу альтернативной системы расчетов, в том числе его можно будет применять для международных платежей.

"Это система расчетов, которая лишена всяких ограничений. Два государства договариваются, рассчитываются и никакая другая страна не может заморозить эти расчеты",

– отметил Силуанов.

Цифровой рубль - альтернатива, а не замена наличному и безналичному рублю. По словам министра, за использованием цифровых валют - будущее.