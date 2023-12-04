Сильные ветра и гололед задержатся на Ставрополье на несколько дней

На Ставрополье ожидаются сильный ветер и гололед. В МЧС заявили, что велика вероятность обрыва проводов, деревьев и реклам. Жителей региона призвали быть осторожными.

Сильные ветра и гололед будут в Ставропольском крае с 12 по 14 декабря, сообщает пресс-служба краевого Гидрометцентра.

В МЧС РФ по Ставрополью также заявили, что велика вероятность обрыва проводов, деревьев, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

В ведомстве призвали местных жителей быть осторожными на улицах, избегать нахождения вблизи стен домов, переместить свои автомобили подальше от деревьев.