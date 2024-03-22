СГБ Азербайджана: Франция готовит Армению к войне

Вместо того, чтобы поддерживать мир в регионе, Франция, поставляет оружие и боеприпасы Армении, которая около 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией и совершала геноцид против азербайджанского народа, а также размещает в стране свою военную миссию, подстрекая Армению к очередной войне, - заявил в интервью газете "Республика" глава Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев.
Франция серьезно обеспокоена условиями, сложившимися для подписания мирного договора Азербайджана с Арменией, и пытается реализовать свой план по превращению Южного Кавказа в поле боя, отметил Нагиев.
"Франция для достижения своей цели, через представителей своего спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана. СГБ разоблачила эту деятельность"
- Али Нагиев
Глава СГБ Азербайджана призвал всех быть готовыми к новым вызовам и всевозможным сценариям негативных процессов, происходящих в регионе, и не терять бдительности в вопросах безопасности.