Северный Кавказ ждет сильный дождь, штормовой ветер и лавины

Синоптики прогнозируют двух дней ненастную погоду на территории Северного Кавказа. Прогнозируется усиление ветра, обильные осадки в виде дождей и опасность схода лавин в горных районах.

Регион Северного Кавказа будет охвачен плохой погодой в течение двух суток.

Метеорологи предупреждают об усиление ветра до 30 метров в секунду. Также будут идти сильные дожди, переходящие в мокрый снег. В горах республики возможна опасность схода лавин.

"16 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 16−17 января в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1 500 метров лавиноопасно"

– Гидрометцентр РФ

Сильные осадки с дождем и мокрым снегом будут наблюдаться в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Отмечается, что на дорогах будет гололед, также возможно налипание снега.

На Ставрополье также ожидается плохая погода и порывы ветра до 22 метров в секунду.