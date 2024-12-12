Шесть "зеленых" электростанций построят в Грузии

Жители Грузии в скором времени смогут получать больше "зеленой" энергии за счет пяти ветровых и одной солнечной электростанции, которые будут построены в стране в ближайшее время.

Несколько электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, построят и запустят в Грузии, рассказали в администрации правительства страны.

В сообщении говорится, что речь идет о пяти ветряных и одной солнечной электростанции. Их общая установленная мощность составит порядка 360 МВт. Строить объекты собирается Adjara Energy, дочерняя компания турецкой Exim Holding – именно после встречи премьер-министра Ираклия Кобахидзе с ее руководством и стало известно о проектах. Объем инвестиций достигнет $460 млн.

По итогам беседы представитель компании обратил внимание на значительный энергетический потенциал Грузии, а также на поддержку, которую зарубежные инвесторы получают от властей Грузии.

Ранее Adjara Energy уже построила в Грузии две ГЭС.