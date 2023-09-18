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Шесть человек погибли в аварии в Казахстане

Шесть человек погибли в аварии в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария с участием фуры унесла шесть жизней в Казахстане. По факту проводится проверка.

Трагедия произошла на северо-западе страны, где в автоаварии погибло шесть человек. Местные правоохранители сообщают, что в числе погибших были дети. Сообщается, что ЧП случилось на трассе из Самары в Шымкент.

«Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних»

– пресс-служба МВД.

Уточняется, что водитель фуры госпитализирован. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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