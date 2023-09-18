Шесть человек погибли в аварии в Казахстане

Опубликовано: 8:43, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария с участием фуры унесла шесть жизней в Казахстане. По факту проводится проверка.

Трагедия произошла на северо-западе страны, где в автоаварии погибло шесть человек. Местные правоохранители сообщают, что в числе погибших были дети. Сообщается, что ЧП случилось на трассе из Самары в Шымкент.

«Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних»

– пресс-служба МВД.

Уточняется, что водитель фуры госпитализирован. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.