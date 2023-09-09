Ребенок погиб в аварии на Кубани

Опубликовано: 23:05, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенок погиб в результате аварии неподалеку от станицы Холмская на Кубани. Один человек пострадал. По факту проводится проверка.

Три автомобиля столкнулись на трассе из Краснодара в Верхнебаканский. В результате погиб ребенок. Один человек получил ранения.

"По предварительным данным, 36-летний водитель грузового DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и допустил заднее столкновение с автомобилем "Иж" (фургон), который осуществлял поворот налево. От удара фургон выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Kia Rio. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля "Иж" - двухлетний мальчик. Травмы получила 28-летняя женщина-водитель автомобиля "Иж"

– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Уточняется, что трагедия произошла неподалеку от станицы Холмская. По факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.