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Ребенок погиб в аварии на Кубани

Ребенок погиб в аварии на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ребенок погиб в результате аварии неподалеку от станицы Холмская на Кубани. Один человек пострадал. По факту проводится проверка.

Три автомобиля столкнулись на трассе из Краснодара в Верхнебаканский. В результате погиб ребенок. Один человек получил ранения.

"По предварительным данным, 36-летний водитель грузового DAF на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и допустил заднее столкновение с автомобилем "Иж" (фургон), который осуществлял поворот налево. От удара фургон выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Kia Rio. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля "Иж" - двухлетний мальчик. Травмы получила 28-летняя женщина-водитель автомобиля "Иж"

– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Уточняется, что трагедия произошла неподалеку от станицы Холмская. По факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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