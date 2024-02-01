Сергей Лебедев: выборы президента стали праздником для Азербайджана

Наблюдательская миссия СНГ констатировала, что выборы президента в Азербайджане прошли в полном соответствии с национальным законодательством и международными нормами. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал генсек Содружества Сергей Лебедев.

ЭКСКЛЮЗИВ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел итоги работы своей делегации на президентских выборах в Азербайджане.

"Миссия наблюдателя от СНГ констатировала, что выборы в Азербайджане прошли организованно, спокойно, достойно. Право граждан Азербайджана на свободное волеизъявление было обеспечено. Выборы прошли с соблюдением международных норм избирательного законодательства. Но главным критерием, мы это подчеркнули в оценке выборов, было соблюдение норм национального избирательного кодекса – он больше всего отражает интересы и традиции Азербайджанской Республики", - прежде всего сказал он.

"Наблюдатели стран СНГ поделились впечатлениями, и мы рады, что здесь мнения единодушные. Представители всех стран СНГ, принимавшие участие в наблюдении, сошлись в мнении, что эти выборы – важное политическое событие в жизни Азербайджана. Многие отмечали в своих выступлениях энтузиазм у избирателей, который видели вчера на избирательных участках, желание внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в Азербайджане. Я думаю, это удалось", - отметил Сергей Лебедев.

"У многих сложилось впечатление, и это справедливо, я тоже разделяю это мнение, что выборы, прошедшие 7 февраля в Азербайджанской Республике, стали праздником для всего Азербайджана", - добавил генеральный секретарь СНГ.

Также Сергей Лебедев рассказал о сегодняшнем приеме у президента Ильхама Алиева. "Я сегодня был принят президентом Азербайджанской Республики, уважаемым Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Состоялся очень хороший, теплый, содержательный разговор. Я проинформировал президента об итогах нашего наблюдения, об оценках представителей стран СНГ. В свою очередь, президент Азербайджана поблагодарил штат миссии, всех наблюдателей стран Содружества за доброжелательный подход в процессе наблюдения и за объективность. Он особо подчеркнул, что мы всегда даем объективную оценку и, что очень важно, не вмешиваемся во внутренние дела Азербайджана, а приезжаем сюда как друзья", - поведал он.

"В процессе беседы президент Азербайджана рассказал об участии Азербайджанской Республики в интеграционном взаимодействии в рамках СНГ. С большим удовлетворением я услышал слова о том, что Азербайджан был, есть и останется активным участником СНГ и будет способствовать совершенствованию, развитию нашего взаимодействия по всем направлениям: и в экономической области, и в гуманитарной области, и в военно-политической. Мы, мне это тоже было отрадно слышать, давние друзья, соседи, партнеры", - передал слова Ильхама Алиева генеральный секретарь СНГ.

"Эти традиционные связи, которые существуют между Азербайджаном и государствами-соседями, в первую очередь это республики Южного Кавказа и Центральной Азии, Россия и Беларусь, сохранятся, будут укрепляться и развиваться в интереса каждого из государств и, естественно, в интересах Азербайджанской Республики. Мы очень надеемся, что отношения дружбы и сотрудничества Азербайджана в рамках СНГ со странами-партнерами сохранятся", - заключил Сергей Лебедев.