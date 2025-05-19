Вестник Кавказа

Сергей Лавров встретится с главой МИД Абхазии

Сергей Лавров встретится с главой МИД Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии Барцицем 6 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с абхазским коллегой Олегом Барцицем. Встреча состоится 6 июня, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

Главы дипломатии обсудят вопросы партнерства двух государств в области безопасности, а также развитие проектов социального-экономического характера. 

"Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия"

– Мария Захарова 

Отмечается, что визит Барцица в РФ станет первой рабочей поездкой министра на посту с момента назначения. 

Напомним, что избранный в этом году глава Абхазии Бадра Гунба утвердил состав нового правительства в апреле. Главой МИД Абхазии стал Олег Барциц,  который ранее занимал должность торгового представителя республики в России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.