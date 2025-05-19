Сергей Лавров встретится с главой МИД Абхазии

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с абхазским коллегой Олегом Барцицем. Встреча состоится 6 июня, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Главы дипломатии обсудят вопросы партнерства двух государств в области безопасности, а также развитие проектов социального-экономического характера.
"Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия"
– Мария Захарова
Отмечается, что визит Барцица в РФ станет первой рабочей поездкой министра на посту с момента назначения.
Напомним, что избранный в этом году глава Абхазии Бадра Гунба утвердил состав нового правительства в апреле. Главой МИД Абхазии стал Олег Барциц, который ранее занимал должность торгового представителя республики в России.