Опубликовано: 14:10, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-спикер Совета Федерации отрицательно воспринял решение Нацсобрания Армении присоединиться к Римскому статуту МУС. По словам Юрия Воробьева, Ереван совершил недружественный шаг.

В Совете Федерации негативно оценили принятие сегодня армянским парламентом законопроекта о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Событие оценил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

По его словам, новость о ратификации Арменией Римского статута он воспринял "с большим сожалением".

"Это решение воспринимается как недружественный шаг в отношении нашего лидера – Президента России Владимира Владимировича Путина и России"

– зампредседателя Совфеда

Воробьев также пояснил, что принятие закона ставит крест на достижениях российско-армянской межпарламентской комиссии, пост сопредседателя которой он занимает.

В то же время, Воробьев выразил уверенность в том, что дружба российского и армянского народов останется нерушимой.