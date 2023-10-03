Вице-спикер Совета Федерации отрицательно воспринял решение Нацсобрания Армении присоединиться к Римскому статуту МУС. По словам Юрия Воробьева, Ереван совершил недружественный шаг.
В Совете Федерации негативно оценили принятие сегодня армянским парламентом законопроекта о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Событие оценил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
По его словам, новость о ратификации Арменией Римского статута он воспринял "с большим сожалением".
"Это решение воспринимается как недружественный шаг в отношении нашего лидера – Президента России Владимира Владимировича Путина и России"
– зампредседателя Совфеда
Воробьев также пояснил, что принятие закона ставит крест на достижениях российско-армянской межпарламентской комиссии, пост сопредседателя которой он занимает.
В то же время, Воробьев выразил уверенность в том, что дружба российского и армянского народов останется нерушимой.