Вестник Кавказа

Сенат Узбекистана одобрил договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сенат Узбекистана одобрил договор о союзнических отношениях с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Договор о союзнических отношениях между Баку и Ташкентом был ратифицирован сенатом Узбекистана сегодня. Президенты двух стран подписали документ в 2024 году.

Закон о ратификации Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Азербайджаном одобрил сенат Олий Мажлиса.

Уточняется, что документ был одобрен сегодня в ходе шестого пленарного заседания.

Напомним, что договор был подписан президентами Азербайджана и Узбекистана Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиеевым во время первого заседания Высшего межгосударственного совета двух стран 23 августа 2024 года в Ташкенте.

Документ закрепляет новый этап в отношениях Баку и Ташкента, который будет способствовать укреплению суверенитета, территориальной целостности и устойчивого развития обеих стран. Согласно ему, стороны обязуются не участвовать в союзах и блоках против друг друга, а также они должны отказаться от действий, которые могут навредить стратегическому партнерству и отношениям.

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