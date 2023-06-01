РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Семь районов Дагестана пострадали от непогоды

Семь районов Дагестана пострадали от непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Массовые отключения электричества произошли в Дагестане из-за бушевавшей в республике непогоды. Ведутся восстановительные работы.

Натиск стихии привел к массовым отключениям электроснабжения в семи районах Дагестана. Ранее в Минэнерго республики проинформировали о том, что в зону отключений пополи более 60 тыс человек.

«В результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались [жители] Буйнакского, Дербентского, Кумторкалинского, Левашинского, Магарамкентского, Тарумовского и Кизлярского районов»

– пресс-служба Минэнерго Дагестана

Сообщается, что в настоящее время на местах аварий ведутся восстановительные работы.

Накануне в республике после ливней сошло несколько селевых потоков, которые заблокировали ряд горных дорог.

Света нет в Терском районе КБР

Света нет в Терском районе КБР

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version