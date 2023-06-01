Семь районов Дагестана пострадали от непогоды

Массовые отключения электричества произошли в Дагестане из-за бушевавшей в республике непогоды. Ведутся восстановительные работы.
Натиск стихии привел к массовым отключениям электроснабжения в семи районах Дагестана. Ранее в Минэнерго республики проинформировали о том, что в зону отключений пополи более 60 тыс человек.
«В результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались [жители] Буйнакского, Дербентского, Кумторкалинского, Левашинского, Магарамкентского, Тарумовского и Кизлярского районов»
– пресс-служба Минэнерго Дагестана
Сообщается, что в настоящее время на местах аварий ведутся восстановительные работы.
Накануне в республике после ливней сошло несколько селевых потоков, которые заблокировали ряд горных дорог.