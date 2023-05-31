Света нет в Терском районе КБР

Опубликовано: 23:51, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода разгулялась сегодня по Кабардино-Балкарии. В Терском районе после ливней на электросетях возникли неполадки, так что свет пропал сразу в нескольких населенных пунктах.

Несколько сел остались без света в ночь на четверг в КБР, рассказали в региональном МЧС.

"В 22:06 31 мая поступило сообщение о том, что в результате продолжительных осадков произошло аварийное отключение электроэнергии в семи населенных пунктах Терского района (сельских поселений Арик, Красноармейская, Опытное, Джулат, Новая Балкария, Урожайное и Хамидия)"

– спасатели

В общей сложности доступа к электричеству лишились более 11 тыс местных жителей.

Ремонтом занимаются три бригады специалистов от "Россети-Северный Кавказ".

Наводнение в КБР

В последние часы в республике идут сильные дожди, из-за них поднялась вода в реках. В течение суток дожди не прекратятся.