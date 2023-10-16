Сельская молодежь СКФО собралась в Нальчике

Опубликовано: 17:29, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Кабардино-Балкарии сегодня завершился форум сельской молодежи, на который собрались более 100 молодых людей из СКФО: они обсудили актуальные вопросы, а также обменялись опытом и лучшими практиками.

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике завершился форум сельской молодежи "Команда 5642", на который собрались более 100 представителей со всех регионов Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.

"На базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) имени В. М. Кокова в Нальчике состоялся Северо-Кавказский форум сельской молодежи "Команда 5642". В трехдневной образовательной программе приняли участие около 100 молодых людей со всего Северного Кавказа - представители органов власти, образовательных учреждений и общественники, заинтересованные в развитии села"

- пресс-служба главы КБР

Форум проходил на пяти площадках, что дало его участникам возможность обсудить массу вопросов – таких, как кадры, спорт, культуру, предпринимательство и транспорт. Во всех обсуждениях участвовали чиновники, что позволило высказать наболевшее тем, кто в состоянии изменить ситуацию к лучшему.

"Именно молодые люди должны стать тем генератором идей, новых проектов, которые будут способствовать развитию наших сельских поселений"

- ректор КБГАУ Аслан Апажев.