Сельская молодежь СКФО собралась в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике завершился форум сельской молодежи "Команда 5642", на который собрались более 100 представителей со всех регионов Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.
"На базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) имени В. М. Кокова в Нальчике состоялся Северо-Кавказский форум сельской молодежи "Команда 5642". В трехдневной образовательной программе приняли участие около 100 молодых людей со всего Северного Кавказа - представители органов власти, образовательных учреждений и общественники, заинтересованные в развитии села"
- пресс-служба главы КБР
Форум проходил на пяти площадках, что дало его участникам возможность обсудить массу вопросов – таких, как кадры, спорт, культуру, предпринимательство и транспорт. Во всех обсуждениях участвовали чиновники, что позволило высказать наболевшее тем, кто в состоянии изменить ситуацию к лучшему.
"Именно молодые люди должны стать тем генератором идей, новых проектов, которые будут способствовать развитию наших сельских поселений"
- ректор КБГАУ Аслан Апажев.