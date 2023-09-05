Академия цифрового развития в Ингушетии обзаведется отелем для студентов

В Ингушетии IT-академия обзаведется новым кампусом для иногородних.
"Пятиэтажный трехзвездочный отель будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих"
– правительство Ингушетии
Новый современный отель будет бесплатным для студентов и педагогов Академии, размещаться одновременно в нем смогут до ста человек.
"Этот проект позволит нам сплотиться с соседними республиками, будет совершенно другая атмосфера, когда молодежь увлечена одним делом. Независимо от цвета кожи, национальности, религии - все будут здесь вместе обучаться, проводить время, развиваться. Но именно тот факт, что мы создаем такое в нашей республике, дает нам действительно много возможностей для развития"
– глава республики Махмуд-Али Калиматов
Проект осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" с участием компании "Сафмар Плаза", которая в столичном регионе управляет десятком отелей.