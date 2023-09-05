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Академия цифрового развития в Ингушетии обзаведется отелем для студентов

Академия цифрового развития в Ингушетии обзаведется отелем для студентов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Студенты и преподаватели Академии цифрового развития в Ингушетии смогут проживать в новом отеле. Также в нем смогут останавливаться туристы.

В Ингушетии IT-академия обзаведется новым кампусом для иногородних.

"Пятиэтажный трехзвездочный отель будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих"

– правительство Ингушетии

Новый современный отель будет бесплатным для студентов и педагогов Академии, размещаться одновременно в нем смогут до ста человек.

"Этот проект позволит нам сплотиться с соседними республиками, будет совершенно другая атмосфера, когда молодежь увлечена одним делом. Независимо от цвета кожи, национальности, религии - все будут здесь вместе обучаться, проводить время, развиваться. Но именно тот факт, что мы создаем такое в нашей республике, дает нам действительно много возможностей для развития"

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Проект осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" с участием компании "Сафмар Плаза", которая в столичном регионе управляет десятком отелей.

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