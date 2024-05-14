Сегодня к МКС с космодрома Байконур отправится грузовой "Прогресс"

На стартовой площадке космодрома Байконур в полной готовности стоит грузовой космический корабль "Прогресс МС-27", который доставит к российскому сегменту Международной космической станции ракета-носитель "Союз-2.1а".

Сегодня в 14:43 по времени Астаны на космодроме Байконур в Казахстане намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-27", который доставит к стыковочному модулю на Международной космической станции (МКС) ракета-носитель "Союз-2.1а", сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Пред стартом на космодроме прошла встреча руководителя Роскосмоса Юрия Борисова и нового главы Минцифры Казахстана Жаслана Мадиева, передает Sputnik Казахстан.

"Сегодня на Байконуре состоялась первая рабочая встреча главы Роскосмоса Юрия Борисова с назначенным 6 мая министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жасланом Мадиевым. Обсуждалось сотрудничество на комплексе "Байконур", а также реализация совместного проекта "Байтерек""

- Роскосмос

Запуск корабля "Прогресс МС-27" пройдет сегодня в 14:43 по времени Астаны, ракета-носитель уже допущена к заправке. Ожидается, что стыковка грузовика к модулю "Поиск" российского сегмента МКС пройдет 1 июня.