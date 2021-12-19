Турция готовит к запуску новый спутник связи

Уже в июле Турция планирует отправить в космос свой новый спутник связи Türksat 6A, который обеспечит вещание на рынок Юго-Восточной Азии: его успешный запуск позволит стране стать одной из 11 государств, обладающих такими технологиями.

Турецкие ученые готовят к запуску свой новый спутник связи Türksat 6A, который планируется отправить в космос во второй неделе июля, сообщил министр промышленности и технологий страны Фатих Каджыр.

Новый экономический проект в случае его успешной реализации станет крайне важным для страны, поскольку он поставит ее на один уровень с 11 странами, имеющими такие технологии и способными создавать космические спутники связи, отметил министр, передает Trend.

Для страны важно и то, что разработка спутника Türksat 6A на 81% ведется местными компаниями – он охватит связью 1,5 млрд жителей Юго-Восточной Азии, что принесет Турции серьезные экономические выгоды. В перспективе для страны откроется возможность предоставлять услуги связи для 4,5 млрд человек, добавил Каджыр.