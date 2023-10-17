Сегодня День Физули

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Сегодня, 17 октября, в День города Физули президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с новыми жителями города, переселившимися в него, а также представителями общественности района.

Сегодня, 17 октября, исполняется три года со дня освобождения города Физули. Три года назад в этот день, 17 октября, азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город и семь сел Физулинского района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели.

Как отметил тогда в своем обращении к народу президент Ильхам Алиев, за 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные укрепления, что считалось, что освободить город Физули от оккупации невозможно.

"Город Физули освобожден от захватчиков, Физули наш, Карабах – это Азербайджан! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. От всей души поздравляю дорогих физулинцев"

- Ильхам Алиев

Пройдет время, и о боях за Физули будут писать книги, труды. Действительно, эти бои требовали высокого профессионализма, мастерства, отваги и самоотверженности.

"Известные военные специалисты даже считали, что для того, чтобы взять Физули, освободить его от оккупации, возможно, понадобится несколько месяцев, и успех этой операции был под большим вопросом. Однако доблестной азербайджанской армии удалось справиться с этой почетной миссией, и за короткий срок большинство сел Физулинского района и город Физули были освобождены от врага"

- Ильхам Алиев

Сегодня Физули возрождается – город отстраивается заново, сейчас в нем живут уже 258 семей – это 928 человек, а в октябре сюда переедет еще более 100 семей. Накануне президент Азербайджана заложил в Физулинском районе еще два новых села - Джуварлы и Гочахмедли, а также принял участие в закладке детского сада, спорткомплекса и новых жилых комплексов в самом городе.

Значение Физули

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы планы властей Азербайджана на развитие Физули и Физулинского района.

"В свое время Физули был одним из важных аграрных районов Азербайджана. Есть равнинная часть района и есть горная часть, где было много виноградарства и животноводства. В отличие от других низменных районов, у Физулинского проблем с водой нет, и с учетом применения новейших аграрных технологий стоит ожидать, что вокруг Физули будет активно развиваться и приносить доходы сельское хозяйство", - прежде всего сказал он.

"Накануне президент Ильхам Алиев заложил фундамент двух сел – это новый этап восстановления района, где уже есть международный аэропорт. В Физули власти создают хорошие предпосылки для стимулирования инвестиций, учитывая его высокий экономический потенциал. На равнинной части будет выращиваться зерно, что означает значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Самое главное, что государство не ждет инвесторов, а само активно вкладывает средства в его развитие, создает амбициозные проекты", - подчеркнул Эмин Гарибли.

Физули оживает по плану

Экономист обратил внимание, что люди возвращаются в Физули не только имея готовое жилье, но и рабочие места. "Сейчас строится комплекс, где будет проживать примерно тысяча человек. Вполне вероятно, что к следующему году будет заложен фундамент новых населенных пунктов, и в 2024 году в районе и городе будет проживаться свыше 3 тыс человек. Важно, что все они буду обеспечены работой – мы видим, что строятся промышленные объекты и электростанции, работает аэропорт, а недалеко расположено село Туг (Ходжавендский район), где уже занимаются виноградарством", - отметил он.

"Сейчас в Физули строят в основном жилые многоэтажные здания, но следующий этап – возведение частных домов. Я думаю, этот процесс пойдет ускоренными темпами, и до 2025 года люди будут активно заселяться. Зависеть это будет в значительной степени от того, как быстро пойдет очистка территории Физулинского района от мин. Город полностью очищен, но в селах этим еще нужно заниматься, поскольку загрязенность минами чрезвычайная", - заключил Эмин Гарибли.