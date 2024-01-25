Шеф ЦРУ признал потерю США неоспоримого превосходства над другими

Глава американской разведки больше не считает, что США обладают безусловным превосходством над другими. По его словам, одной из причин этого является технологический прогресс.

У США больше нет того неоспоримого превосходства над другими странами, которое было до недавнего времени. Такое мнение озвучил шеф ЦРУ Уильям Бернс.

В статье, размещенной в журнале Foreign Affairs, сказано, что это связано с подъемом Китая и реваншизмом со стороны России, которые создают тем самым стратегическую конкуренцию на международной арене.

Глава разведки считает, что ситуация усугубляется тем, что в настоящее время происходит революция в технологиях, которая по своему масштабу превосходит ту же промышленную революцию.

"От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений — новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами"

– руководитель ЦРУ