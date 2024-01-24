Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану

Джо Байден обвинил Тегеран в гибели американских военных. Он дал указание разработать военный ответ Ирану, избегая при этом дальнейшего разжигания ситуации.

Американский президент Джо Байден приказал своим помощникам разработать военный ответ Ирану за гибель солдат ВС США в Иордании, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Байден считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в ходе нападения на базу в Иордании лежит на Иране.

В публикации сказано, что американский лидер приказал своей команде подготовить несколько вариантов ответа на произошедшие в выходные действия. При этом издание напомнило, что Байден не хочет втягивать страну в новую войну на Ближнем Востоке.

Как сообщает газета, Штаты могут нанести удары по иранскому контингенту в Сирии или Ираке. Кроме того, говорится о возможной атаке на ВМС Ирана в Персидском заливе.

"Официальные лица предположили, что, как только президент даст добро, ответные меры, скорее всего, начнутся в ближайшие пару дней и будут нанесены волнами по целому ряду целей"

- Politico

Издание отмечает, что речь идет об ответах, которые не втянут Штаты в новую войну в уже тлеющем регионе, а также сдержат другие атаки. При этом, как подчеркивает газета, некоторые демократы переживают, что президентство Байдена прервется из-за событий вне США.