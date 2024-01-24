Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану

Американский президент Джо Байден приказал своим помощникам разработать военный ответ Ирану за гибель солдат ВС США в Иордании, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Байден считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в ходе нападения на базу в Иордании лежит на Иране.
В публикации сказано, что американский лидер приказал своей команде подготовить несколько вариантов ответа на произошедшие в выходные действия. При этом издание напомнило, что Байден не хочет втягивать страну в новую войну на Ближнем Востоке.
Как сообщает газета, Штаты могут нанести удары по иранскому контингенту в Сирии или Ираке. Кроме того, говорится о возможной атаке на ВМС Ирана в Персидском заливе.
"Официальные лица предположили, что, как только президент даст добро, ответные меры, скорее всего, начнутся в ближайшие пару дней и будут нанесены волнами по целому ряду целей"
- Politico
Издание отмечает, что речь идет об ответах, которые не втянут Штаты в новую войну в уже тлеющем регионе, а также сдержат другие атаки. При этом, как подчеркивает газета, некоторые демократы переживают, что президентство Байдена прервется из-за событий вне США.