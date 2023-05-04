Сбер поможет КБР в развитии цифровых технологий

Опубликовано: 10:22, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Кабардино-Балкарии совместно со Сбербанком будут стимулировать в республике развитие инновационной деятельности в области цифровых технологий.

Власти Кабардино-Балкарии в ходе Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах заключили соглашение со Сбербанком России о развитии в республике технологий искусственного интеллекта и стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, сообщил руководитель региона Казбек Коков.

Документ подписал председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолий Песенников, отметил в своем Telegram-канале Коков, передает "Интерфакс".

"Внедрение и развитие новых цифровых технологий и автоматизированных систем в различных сферах экономики направлено на повышение эффективности управления многими процессами, конечный результат которых - повышение качества жизни людей",

- Казбек Коков.

Кабардино-Балкария уже сотрудничает со Сбербанком, реализуя в регионе инвестиционные проекты и поддерживая малое и среднее предпринимательство, а также инфраструктурное развитие и благоустройство территорий.