Сбер поможет КБР в развитии цифровых технологий

Власти Кабардино-Балкарии в ходе Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах заключили соглашение со Сбербанком России о развитии в республике технологий искусственного интеллекта и стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, сообщил руководитель региона Казбек Коков.
Документ подписал председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолий Песенников, отметил в своем Telegram-канале Коков, передает "Интерфакс".
"Внедрение и развитие новых цифровых технологий и автоматизированных систем в различных сферах экономики направлено на повышение эффективности управления многими процессами, конечный результат которых - повышение качества жизни людей",
- Казбек Коков.
Кабардино-Балкария уже сотрудничает со Сбербанком, реализуя в регионе инвестиционные проекты и поддерживая малое и среднее предпринимательство, а также инфраструктурное развитие и благоустройство территорий.