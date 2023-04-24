Сбер выпустил нейросеть GigaChat, способную общаться

Опубликовано: 13:12, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России появился новый конкурент Chat GPT- нейросеть GigaChat от Сбера. Она может отвечать на вопросы, создавать тексты и изображения, а также программировать. Отечественный ИИ отличается грамотным русским языком.

Сбер представил новую нейросеть, способную общаться, - мультимодальный GigaChat.

"Сбер" первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям",

– информирует банк.

К преимуществам отечественной нейросети относят грамотное общение на русском языке и мультимодальность. GigaChat может отвечать на задаваемые вопросы и вести диалог, способен производить тексты и картинки по описанию, а также писать программный код.

"Новая разработка "Сбера", которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время, как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI",

– отметили в Сбере.

Ранее банк представил нейросеть Kandinsky 2.1, создающую изображения по заданному описанию. Сервис быстро набрал популярность - 1 млн пользователей за 4 дня, обогнав ChatGPT, которому на то, чтобы собрать аналогичную аудиторию потребовались 5 дней. Таким образом, нейросеть Kandinsky 2.1, запущенная весной 2023 года, стала самым быстрорастущим сервисом в мире.