Вестник Кавказа

Саудовская Аравия инвестирует свыше $6 млрд в Сирию

Саудовская Аравия инвестирует свыше $6 млрд в Сирию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Саудовской Аравии объявили о планах инвестировать в Сирию более $6 млрд. Большая часть средств пойдет на проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры.

Саудовская Аравия решила инвестировать в Сирию $6,4 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций королевства, выступая на форуме в Дамаске.

Халид аль-Фалих акцентировал внимание на том, что Эр-Рияд хочет вложить $2,93 млрд в проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры и примерно $1,07 млрд в проекты в сфере телекоммуникаций и информтехнологий.

Саудовский министр также поведал, что на форуме планируется заключить 47 соглашений с более чем 100 компаниям.

Агентство Reuters отмечает, что планы Саудовской Аравии заключить соответствующие сделки свидетельствуют об укреплении связей страны с правительством временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

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