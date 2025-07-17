Власти Сирии объявили о прекращении огня на юге страны

Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде. Ранее он и Биньямин Нетаньяху дговорились о прекращении боевых действий.

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда в южной части Арабской Республики.

Он отметил, что решение принято с учетом сложной ситуации в стране. Глава САР добавил, что власти стремятся сберечь жизни граждан и сохранить территориальную целостность.

Спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что аш-Шараа и израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении огня.

Он подчеркнул, что стороны пришли к договоренности при поддержке американского госсекретаря Марко Рубио. Баррак добавил, что решение поддержали Турция и другие соседи.