Шатдаун в США: Конгресс не надеется на Байдена

Встреча Байдена с правительством едва ли остановит шатдаун, считают американские законодатели-республиканцы. Шатдаун в США может случиться уже на этой неделе.

В Палате представителей Конгресса США считают, что избежать шатдауна не удастся, несмотря на предстоящую встречу президента Джо Байдена с лидерами обеих палат парламента, передает портал Axios.

Пессимизм царит в рядах членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса, они уверены - никакого плана нет, шатдаун неизбежен.

Другие их коллеги уже оценивают перспективы после шатдауна, однако также не ждут позитивных перемен. Умеренные республиканцы видят опасность в том, что после шатдауна не смогут снова переизбраться в Конгресс США.

В выходные американские законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о финансировании правительства - это могло спасти от шатдауна. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер предупредил, что отчасти шатдаун наступит уже 1 марта. Шатдаун в США станет угрозой для экономики страны и ее безопасности, отметил он.

Шатдаун - что это?

Шатдаун это временная приостановка работы правительства. Она связана с нерешенным вопросом финансирования, одобрить расходы должен Конгресс, который пока не пришел к единому решению.

Шатдаун в США приведет к тому, что госслужащие, в том числе значительная часть федерального правительства, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Без зарплаты останутся около 4 млн человек, включая 2 млн военнослужащих. Эти люди продолжат исполнять свои обязанности, но оплату за работу смогут получить только тогда, когда шатдаун завершится и законодатели придут к соглашению по расходам.

В последний раз шатдаун в США произошел в конце 2018 года и длился более месяца.