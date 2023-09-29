Шатдаун в США 2024: Белый дом настроен пессимистично

Америке в очередной раз грозит шатдаун: разные ветви власти пока не могут договориться согласовать бюджет на госуправление, что чревато заморозкой работы правительства.

Американское правительство может остаться без средств, после чего будет вынуждено приостановить работу, и вероятность такого развития события высока, сообщила руководитель профильного управления администрации США Шаланда Янг.

"Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром"

– чиновница

Она напомнила, что дедлайн назначен на 20 января, так что до него остается всего две недели. При этом, обратила внимание Янг, наиболее радикальные представители Республиканской партии, напротив, жаждут именно шатдауна, что не может не беспокоить.

Представитель администрации отметила, что верхушка конгресса осознает все неконструктивность такого подхода. Но, с другой стороны, сможет ли оно что-либо противопоставить радикалам – неизвестно.