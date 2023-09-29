Шатдаун в США 2023: Блинкен надеется на лучшее

Опубликовано: 21:16, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Госдепартамента прокомментировал возможность наступления шатдауна правительства США. Дипломат выразил надежду, что его удастся избежать.

Американский госсекретарь рассказал, что думает о нависшей над Штатами угрозе шатдауна и о том, какое влияние он может оказать на работу возглавляемого им ведомства.

"Во-первых, мы надеемся, что это не случится",

– Энтони Блинкен

Дипломат подчеркнул, что Госдеп, независимо ни от чего, сосредоточен на защите национальной безопасности с использованием всех возможных ресурсов.

В то же время, глава внешнеполитического ведомства призвал Конгресс принять все меры, чтобы федеральное правительство не было вынуждено прекращать работу.

Что такое шатдаун простыми словами?

Шатдаун – это ситуация, когда правительство на время прекращает работу из-за того, что Конгресс не успел в срок до начала нового финансового года, то есть 1 октября, принять перечень дискреционных расходов. Тогда у правительства кончаются средства, так что из-за дефицита финансирования госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск.