Шатдаун в США 2023: Блинкен надеется на лучшее

Американский госсекретарь рассказал, что думает о нависшей над Штатами угрозе шатдауна и о том, какое влияние он может оказать на работу возглавляемого им ведомства.
"Во-первых, мы надеемся, что это не случится",
Дипломат подчеркнул, что Госдеп, независимо ни от чего, сосредоточен на защите национальной безопасности с использованием всех возможных ресурсов.
В то же время, глава внешнеполитического ведомства призвал Конгресс принять все меры, чтобы федеральное правительство не было вынуждено прекращать работу.
Что такое шатдаун простыми словами?
Шатдаун – это ситуация, когда правительство на время прекращает работу из-за того, что Конгресс не успел в срок до начала нового финансового года, то есть 1 октября, принять перечень дискреционных расходов. Тогда у правительства кончаются средства, так что из-за дефицита финансирования госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск.