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Шатдаун в США 2023: Блинкен надеется на лучшее

Шатдаун в США 2023: Блинкен надеется на лучшее
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Госдепартамента прокомментировал возможность наступления шатдауна правительства США. Дипломат выразил надежду, что его удастся избежать.

Американский госсекретарь рассказал, что думает о нависшей над Штатами угрозе шатдауна и о том, какое влияние он может оказать на работу возглавляемого им ведомства.

"Во-первых, мы надеемся, что это не случится",

Энтони Блинкен

Дипломат подчеркнул, что Госдеп, независимо ни от чего, сосредоточен на защите национальной безопасности с использованием всех возможных ресурсов.

В то же время, глава внешнеполитического ведомства призвал Конгресс принять все меры, чтобы федеральное правительство не было вынуждено прекращать работу.

Что такое шатдаун простыми словами?

Шатдаун – это ситуация, когда правительство на время прекращает работу из-за того, что Конгресс не успел в срок до начала нового финансового года, то есть 1 октября, принять перечень дискреционных расходов. Тогда у правительства кончаются средства, так что из-за дефицита финансирования госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Шатдаун в США 2023: что это такое и чем он грозит?

Шатдаун в США 2023: что это такое и чем он грозит?

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