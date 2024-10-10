Вестник Кавказа

Шарль Мишель прибыл в Баку для участия в COP29

Шарль Мишель прибыл в Баку для участия в COP29
Сегодня в Азербайджане откроется Климатическая конференция ООН, известная как COP29. В Баку прибывают гости высокого ранга, в том числе глава Евросовета Мишель.

В азербайджанскую столицу для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прибыл председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

В международном аэропорту Гейдар Алиев главу Евросовета встречали министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и другие официальные лица.

COP29 в Баку будет проходить с 11 по 22 ноября. Участие в конференции примут около 80 глав государств и правительств, а также генсек ООН Антониу Гутерреш, генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава, госсекретарь Святого Престола Кардинал Пьетро Паролин и другие.

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